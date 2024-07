Homem é condenado a 28 anos de prisão por estrangular esposa em Fortaleza

De acordo com o processo, na madrugada do crime o pai da vítima compareceu à delegacia para expedir uma guia cadavérica por morte acidental da filha.

Um servente de pedreiro acusado de estrangular a esposa até a morte, no bairro Cristo Redentor, foi condenado nessa quarta-feira, 3, pelo Conselho de Sentença da 3ª Vara do Júri da Comarca de Fortaleza a 28 anos e nove meses de prisão. Crime aconteceu em outubro de 2023 na presença dos dois filhos da vítima.

Segundo o Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE), o réu relatou aos policiais que durante uma briga do casal ele estava sob efeito de álcool e drogas, que “perdeu a cabeça” e acabou estrangulando a esposa, com quem já tinha uma relação há sete anos e um filho .

Ao pai da vítima os médicos informaram que quando a filha chegou ao hospital ela já estava sem vida. Eles orientaram a família a realizar um Boletim de Ocorrência devido aos hematomas presentes no corpo da vítima.

Em seguida, em conversa com a neta, ele soube que o réu havia colocado um lençol no rosto das duas filhas da vítima, enquanto acontecia a briga. Momentos após a discussão a menina contou ter visto a mãe deitada e os lençóis sujos de sangue.

O Tribunal do Júri, ao proferir a sentença ao acusado, reconheceu as qualificadoras do motivo fútil, meio cruel. Além disso, que o crime foi cometido no contexto de violência doméstica e que o estrangulamento ocorreu na presença dos dois filhos da vítima.