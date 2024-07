Justiça cearense leva a júri popular acusados de matar coroinha na calçada de casa em Fortaleza

Ronald Miguel de Freitas de 15 anos voltava da igreja com a mãe quando foi atingido por um projétil Crédito: Reprodução Facebook

Os dois homens acusados de assassinar o coroinha Ronald Miguel Freitas de Oliveira, em 2019, irão a júri popular, conforme decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (TJCE). O órgão afirmou que a data para o julgamento será definida após o decurso dos prazos processuais referentes à decisão. O Júri Popular consiste em um instrumento do direito penal brasileiro que permite à sociedade julgar certos crimes de interesse social. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine “A Justiça estadual decidiu, no dia 18 de junho passado, pela pronúncia de Pedro Henrique de Morais Pereira e João Levi da Silva de Oliveira, acusados de homicídio qualificado contra Ronald Miguel Freitas de Oliveira, para que sejam julgados pelo Conselho de Sentença da 2ª Vara do Júri da Comarca de Fortaleza”, informa o TJCE.

De acordo com a denúncia do Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE), no dia 24 de novembro de 2019, por volta das 19 horas, Ronald Miguel, de 15 anos, estava sentado na calçada de casa conversando com a mãe após chegar da missa. Em seguida, a vítima foi abordada por Pedro Henrique, o "Perneta", João Levi e um terceiro suspeito, que à época tinha 17 anos. O trio pegou o celular de Ronald a fim de verificar se havia imagens de pessoas fazendo o sinal de um “V” com o dedo indicador e médio, ato que faz referência a um grupo criminoso rival. Após a inspeção, Pedro Henrique e o adolescente de 17 anos saíram. Ao retornarem, um deles atirou na cabeça do coroinha, que morreu no local.