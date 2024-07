Três mulheres ficam feridas em briga de torcidas organizadas femininas em Fortaleza

Crédito: Via WhatsApp O POVO

Uma briga entre duas torcidas femininas foi registrada na noite da última terça-feira, 2, na Comunidade Rosalina, no bairro Passaré, em Fortaleza. Mulheres da Torcida Organizada do Ceará (TOC) e da Torcida Uniformizada do Fortaleza (TUF) trocaram socos, tapas e puxões de cabelo. Três feridas foram encaminhadas para atendimento médico.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram um grupo de torcedoras amontoadas, espancando uma outra torcedora. O 19° Batalhão da Polícia Militar atendeu à ocorrência, conforme a Polícia Militar do Ceará (PMCE),

A Coordenadoria integrada de Operações de Segurança (Ciops) informou que duas pessoas que estavam no tumulto foram encaminhadas para atendimento médico na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do José Walter.