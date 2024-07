Dois irmãos são mortos a tiros no Passaré, em Fortaleza

Dois irmãos foram mortos a tiros na noite dessa terça-feira, 2, na rua São Cipriano, no bairro Passaré, em Fortaleza. Ambas as vítimas tinham 22 anos, confirmou a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), que não divulgou os nomes das vítimas.



Um dos homens morreu já no local do crime, enquanto o outro chegou a ser socorrido, mas não resistiu. Até a publicação desta matéria, a motivação do crime, assim como as identidades dos suspeitos envolvidos na ação, eram investigados pela Polícia Civil.

A 7ª Delegacia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) abriu inquérito para investigar o caso.