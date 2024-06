Dupla suspeita de roubo em estabelecimento no Jóquei Clube é presa

Dois homens, de 24 e 21 anos, foram presos em flagrante na tarde dessa quarta-feira, 26, suspeitos de roubo em um estabelecimento comercial no bairro Jóquei Clube, em Fortaleza. Com eles, foram apreendidos um revólver, munições e uma motocicleta utilizada no crime.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), uma equipe da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) realizava diligências na região, quando percebeu os dois homens em situação suspeita.