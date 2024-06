Bombeiros são acionado para conter incêndio em apartamento no Meireles

Agentes do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará estão no local realizando o processo de rescaldo após controlar as chamas

Na tarde desta quarta-feira, 26, equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE) foram acionadas para conter um incêndio em um apartamento no bairro Meireles, em Fortaleza. De acordo com a Corporação, os danos ficaram limitados a um apartamento e a combustão não deixou vítimas.

A Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops) reforçou que o proprietário do imóvel estava viajando. No entanto, “no meio do caminho", foi avisado sobre o incêndio.

Agentes do CBMCE estão no local realizando o processo de rescaldo, que consiste na operação executada após a extinção do incêndio, com o objetivo de apagar focos remanescentes e garantir que as chamas não retornem.