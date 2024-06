Campanha arrecada doações para construção de hospital em Fortaleza

Hospital ficará localizado próximo à sede da Associação. Campanha busca arrecadar doações para a conclusão do equipamento, voltado para pacientes com deformações craniofaciais Crédito: Divulgação/Associação Beija-Flor

O lançamento da campanha será realizado na sede da associação, no bairro Castelão, com a presença dos profissionais que atuam na entidade, pacientes e familiares. No evento, haverá a venda de itens confeccionados pela Associação Beija-Flor e apresentação do coral com crianças e jovens atendidos pela instituição.

De acordo com Larissa Macedo, integrante da Associação Beija-Flor, as doações podem ser feitas a partir de R$ 150 para cada metro quadrado do equipamento. As contribuições podem ser feitas pelo Pix (85) 9 8685 1317.

“O metro quadrado do hospital está custando R$ 150, e as pessoas vão poder doar. ‘Eu quero dois metros quadrados, três ou só um metro quadrado’ [...] A gente deseja, a partir da campanha, envolver a sociedade, sensibilizar, conscientizar, porque falta tão pouco pra concluir o hospital”, disse.



A unidade começou a ser construída em 2020, a partir de doações, e, atualmente, tem mais de 70% dos trabalhos finalizados. Larissa explica que as contribuições arrecadadas pela campanha serão voltadas para a finalização da obra.

“São muitos detalhes, e como é uma unidade de saúde exige vários requisitos, o piso tem que ser esse, a iluminação é essa. A gente está precisando de tudo que é de acabamento, seja interruptor, luzes, piso, torneiras, aparelho sanitário. O que for de acabamento é o nosso foco agora.”

Em atuação há mais de 20 anos, a Associação Beija-Flor realiza trabalhos de reabilitação e reintegração social de crianças e adultos com deformidades craniofaciais e fissura labiopalatina, a partir de uma equipe especializada, que inclui fonoaudiólogos, dentistas, psicólogos e nutricionistas, além de outros profissionais.

Atualmente, a Associação conta com 1.174 pacientes cadastrados e realiza, em média, 400 atendimentos mensais. Além dos serviços e ações sociais promovidas, a instituição tem uma parceria com o Hospital Infantil Albert Sabin, onde são realizadas as cirurgias corretivas.

Larissa Macedo também aponta que a demanda para a realização dos procedimentos é alta, e a Associação acaba dependendo do Hospital Infantil, além de outras unidades de saúde do Estado, para a realização dos procedimentos. A partir disso, a ideia da construção de um hospital especializado é centralizar todo o atendimento em apenas um lugar.

“A ideia da associação é ir além, porque ela fica muito restrita ao tratamento, à reabilitação, e fica refém de cirurgias que são feitas no Albert Sabin, quando dá. A Associação fica muito limitada quando o assunto é cirurgias, porque fica dependendo de outras unidades de saúde do Estado para poder fazer esses procedimentos. Não existe um local onde tudo é feito de forma integrada. O que existe, hoje, é o Albert Sabin, que já abarca várias outras questões”, pontuou.



Larissa Macedo é mãe de uma criança de 10 anos que nasceu com fissura labiopalatina. Ela conta que se envolveu na causa e iniciou como voluntária na Associação. A condição pode afetar o paciente em diversos âmbitos da vida. “Quando ele [filho] nasceu, eu escutei a seguinte frase: ‘O problema não é nascer com fissura labiopalatina. O problema é nascer sem condições de arcar com o tratamento’. E isso é muito marcante. Não leva à morte, mas mata em outros aspectos. A gente recebe na Associação muitas pessoas que não estudaram, não trabalharam, não socializam.” A integrante da Associação ainda detalha que o tratamento exige um acompanhamento integrado e especializado.