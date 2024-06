Juízes se declaram suspeitos para julgar caso de delegada que denunciou racismo em loja

Magistrados da 14° Vara Criminal e 15° Vara criminal pediram suspeição, respectivamente, no mês de abril e junho. Caso ocorreu em setembro de 2021, em loja de departamento em shopping no bairro Guararapes

Bruno Filipe Simões Antônio foi indiciado e é réu por, supostamente, ter barrado a entrada da delegada Ana Paula Silva Santos Barroso à loja, localizada no shopping Iguatemi, no bairro Guararapes, em Fortaleza.

O POVO entrou em contato com a defesa do de Bruno Filipe Simões, mas até a publicação da matéria não teve resposta. O texto será atualizado, caso a resposta seja enviada.

Relembre o caso:

A delegada Ana Paula Silva Santos Barroso após comprar um sorvete no shopping antes de se dirigir à loja de departamento. De acordo com a policial, ela teria sido barrada pelo então gerente, que alegou que seria uma medida de segurança.

Ana Paula acionou o segurança do shopping. Após a delegada retornar à loja com o chefe de segurança, segundo a vítima, o réu teria declarado que não tinha preconceito e tinha amigos gays, negros e lésbicas. À época, a delegada avaliou que esta fala reforçaria o preconceito.

A delegada avalia que a movimentação do caso não é proveniente do fato de ela ser delegada, mas por ela conhecer as ferramentas para denúncia. No momento do fato, a agente de segurança poderia ter dado voz de prisão ao funcionário, mas ela "ficou em estado de choque, chorosa e consternada pelo que houve".

Ao O POVO, os advogados de Ana Paula se manifestaram por meio de nota, assinada por Leandro Vasques e Afonso Belarmino. Eles ressaltam que "a sociedade espera o desfecho do processo, pois o crime de racismo atinge muitas pessoas".