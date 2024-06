Professores da Uece decidem pela suspensão da greve

Trabalhadores decidiram, com 157 (62,8%) votos a favor, suspender o movimento paredista que já durava cerca de dois meses

Ou seja, eles "continuarão mobilizados e fiscalizando o cumprimento do acordo firmado com o Governo Estadual".

Conforme nota divulgada pelo sindicato de docentes da Universidade Estadual do Ceará (Sinduece), na reunião os professores decidiram também pela "manutenção do estado de greve".

A greve dos docentes da Universidade Estadual do Ceará (Uece) foi suspensa. Em assembleia realizada nesta quinta-feira, 20, os trabalhadores decidiram, com 157 (62,8%) votos a favor, interromper o movimento paredista que já durava cerca de dois meses na instituição.

O calendário acadêmico e o retorno das atividades foram discutidos entre a entidade a Reitoria da instituição de ensino nesta tarde.



"A greve poderá retornar caso os docentes em assembleia avaliem que ocorreu descumprimento do acordo firmado com o Governo Estadual ou se as mesas de negociação se mostrarem infrutíferas", destaca o Sinduece, em nota.