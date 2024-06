Luizianne declara apoio à greve das universidades estaduais: "Movimento justo"

“Os professores e professoras das universidades públicas estaduais, a Uece, Urca e a UVA, estão em greve em busca de melhores condições de trabalho e de valorização salarial. Consideramos o movimento justo. A categoria afirma que nos últimos anos o ensino superior tem sofrido problemas de infraestrutura e perdas salariais significativas. Esperamos a manutenção e o avanço das negociações e de acordos justos (...) os professores e professoras têm todo o nosso apoio e solidariedade”, disse nas redes sociais a deputada que correligionária do governador Elmano de Freitas (PT).

A deputada federal e ex-prefeita de Fortaleza, Luizianne Lins (PT), manifestou seu “apoio e solidariedade” aos docentes das universidades estaduais do Ceará, que estão em greve há mais de dois meses em busca de melhores condições de trabalho e salariais.

Docentes da Universidade Estadual do Ceará (Uece) e da Universidade do Vale do Acaraú (UVA) continuam em greve, enquanto representantes da Universidade Regional do Cariri (Urca) suspenderam a paralisação, embora continuem mobilizados por reivindicações. O Governo do Ceará anunciou um aumento de 5,62% para os servidores estaduais, valor que não é aceito pela categoria, que alega ter 35,7% de perdas salariais em anos anteriores.

A fala da deputada ocorre em meio a negociações entre sindicatos e o governo do Estado. Durante o processo, falas do governador Elmano repercutiram mal dentro da categoria, que pressiona pelo atendimento das demandas.

Luizianne e Elmano têm um histórico de proximidade política dentro do PT. Ele foi secretário da gestão da ex-prefeita e foi indicado por ela para sucessão nas eleições de 2012. No entanto, o petista perdeu no 2º turno para Roberto Cláudio.

Dez anos depois, Elmano foi eleito governador do Estado com o apoio de seus antecessores Camilo Santana e Izolda Cela além da própria Luizianne.

Em 2024, na disputa interna do PT para escolha do nome do partido para a disputa pela Prefeitura de Fortaleza, Elmano não fez declarações públicas de apoio à postulação de Luizianne, que acabou sendo preterida nas prévias da legenda que alçou o presidente da Assembleia Legislativa (Alece) Evandro Leitão como pré-candidato à Prefeitura de Fortaleza.