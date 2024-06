Servidores do IFCE aceitam propostas do Governo Federal e greve pode ser encerrada

Professores e técnicos do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE) decidiram aceitar as propostas que foram apresentadas pelo Governo Federal. Decisão foi tomada durante assembleia realizada nesta quarta-feira, 19, e pode encerrar a greve, deflagrada em abril passado.

De acordo com informações do Sindicato dos Servidores do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Estado (Siindsifce), posição será repassada para o Comando Nacional de Greve Plenária Nacional, e demais sessões nacionais, em assembleias realizadas nos dias 21 e 22 deste mês.

Servidores aguardam agora um termo de acordo "com todos os itens pactuados entre o Sindicato Nacional e o Governo". Ainda conforme instituição, greve só poderá ser finalizada após a assinatura deste documento e a realização de uma "assembleia específica para encerrar o movimento paredista".