Ações do Fortaleza Limpa coletaram 44,3 mil toneladas de resíduos em um mês

A quantidade de resíduos coletados no primeiro mês de atividade do programa superou a coleta dos 103 ecopontos espalhados pela Capital durante o mês de maio

Mais de 44,3 mil toneladas de resíduos recicláveis foram coletados no primeiro mês de trabalho do programa Fortaleza Limpa, lançado no último dia 9 de maio. A quantidade superou o total de materiais recolhidos nos 103 ecopontos espalhados por Fortaleza.

Ao todo, dez mil agentes trabalharam na realização de visitas e ações educativas sobre o descarte correto de resíduos sólidos. Durante live realizada na manhã desta terça-feira, 18, o prefeito de Fortaleza, José Sarto disse que quando o programa foi lançado, foi assumido o compromisso de intensificar as ações de educação, fiscalização e limpeza urbana por toda a Cidade.

“Neste um mês de trabalho, nós criamos e ampliamos ações que fortalecem a coleta seletiva na capital e com muita criatividade, inovação e debates com a sociedade, o Fortaleza limpa coletou mais 44,3 toneladas de materiais recicláveis. O trabalho é feito de porta em porta, conscientizando a população em todas as regionais, além da sensibilização das pessoas em grandes eventos. Essa galera ajudou a coletar mais de 5 toneladas de resíduos recicláveis”, disse.