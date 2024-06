Cinco pessoas são presas e nove motos roubadas são apreendidas em Fortaleza

Crédito: Divulgação/Polícia Civil do Estado do Ceará

Cinco pessoas em posse de motocicletas adulteradas, com registros de roubo e furto, foram presas nessa segunda-feira, 17, em Fortaleza. As prisões ocorreram nos bairros Planalto Pici e Carlito Pamplona.

De acordo com informações da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE), os suspeitos foram localizados e presos após denúncias anônimas.