Programa Fortaleza Limpa é lançado pela Prefeitura

Fortaleza, CE, BR 24.05.09 - Prefeito Sarto lança programa Fortaleza Limpa na Lagoa de Messejana (Fco Fontenele/O POVO) Crédito: FCO FONTENELE

Foi lançado na tarde desta quinta-feira, 9, o Programa Fortaleza Limpa pela Prefeitura de Fortaleza. O objetivo do projeto é realizar ações de incentivo, conscientização ambiental e limpeza urbana na Cidade. O evento de lançamento aconteceu na margem da Lagoa da Messejana e contou com a presença do prefeito José Sarto (PDT). Em coletiva de imprensa, Sarto disse que o programa tinha objetivos pedagógicos de conscientizar a população sobre o descarte irregular de lixo nas vias públicas da Capital. Segundo o prefeito, 10 mil agentes ligados à prefeitura devem atuar nas ações do projeto. Entre eles, o gestor municipal cita “agentes de limpeza, pessoal da educação, pessoal da saúde, agentes de endemia, agentes de cidadania, agentes de educação ambiental”. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Sarto disse que os agentes da Prefeitura estarão disponíveis nos “micro parques, nos parques, nos equipamentos nas escolas, nos postos de saúde e nos condomínios. A gente vai além de fazer a pedagogia vai estimular o descarte correto do resíduo sólido”

O chefe do executivo de Fortaleza disse durante a coletiva que de cada 10 kg coletados para reciclagem na Cidade, 12 kg são descartados de forma irregular. ”A gente vai partir para uma grande ação pedagógica. Uma ação de conscientização de esclarecimento para a população que limpa a Cidade é, eu diria, o compromisso de todos nós, do Poder Público, da iniciativa privada e do cidadão e da cidadã que querem uma cidade limpa, saudável, sustentável e próspera”. Vão participar da ação da Prefeitura a Fundação de Ciência, Tecnologia e Inovação de Fortaleza (Citinova), Secretaria de Juventude, as secretarias regionais, a Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor), Agência de Fiscalização de Fortaleza (Agefis) e a Secretaria de Saúde. Segundo o prefeito, o viés pedagógico do projeto visa “estimular o descarte correto do resíduo sólido”. O programa Fortaleza Limpa deve ser composto por várias iniciativas do município, incluindo o “Reciclamais Fortaleza”, que tem como objetivo aumentar a capacidade de coleta seletiva.