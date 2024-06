Menina entra em máquina de ursos de pelúcia em shopping de Fortaleza

Uma criança de 3 anos entrou em uma máquina de ursos de pelúcia em um shopping de Fortaleza. O momento foi registrado por uma amiga da mãe da menina e viralizou nas redes sociais. De acordo com a mãe da criança, Samara Vieira, o fato aconteceu no fim do mês de abril durante um passeio no Shopping Parangaba. A família passou por uma loja com vários ursos de pelúcia e tentou pegar um brinquedo.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

“O shopping já tava fechando, mas a gente queria pegar o brinquedo. No que a gente foi tentar pegar o urso, a Ayla ajudou o pai dela a colocar a ficha na máquina e começamos a tentativa. Nisso que a gente foi pegar o urso ela ‘cegou a gente’ e acabou entrando na máquina do lado. A gente ouviu um barulho e quando vimos, ela estava dentro da máquina”, relata.