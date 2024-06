Seminário em Fortaleza debate mudanças climáticas e futuro da humanidade

As mudanças climáticas e o futuro da humanidade são tema do Seminário Ceará pelo Clima. O evento, sediado no Centro de Eventos do Ceará, no bairro Edson Queiroz, é dividido em seis eixos temáticos que vão desde a educação ambiental para ação cidadã ao debate sobre a produção de energia verde no Ceará.

O seminário contaria com a presença da ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, que não pôde comparecer, mas enviou um vídeo para os presentes no evento.

“Hoje é o Dia Mundial de Combate à Desertificação, tema fundamental para o estado do Ceará, que tem mais de 90% do seu território no semiárido. Infelizmente, não pude comparecer presencialmente porque tenho que me dedicar ao enfrentamento de incêndios no Pantanal e Amazônia”, disse a titular da pasta do Meio Ambiente.