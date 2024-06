Ceará ultrapassa a média de chuvas registrada em todo o ano passado

Até o momento, as chuvas estão 25,3% acima da média anual. Apesar do fim da quadra chuvosa, 35 açudes ainda sangram no Estado

Somente nos primeiros seis meses de 2024, o Ceará já ultrapassou a média de chuvas registrada em todo o ano passado. Até esta segunda-feira, 17, de acordo com dados da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), o Estado acumulou uma média de 859,5 milímetros (mm) de chuva. Já em 2023, a média observada foi de 839,6 mm.

Até o momento, as chuvas no Estado estão consideradas dentro do normal, com um desvio positivo de 25,3% em relação a média climatológica anual, que é de 809,1 mm. Já em todo o ano anterior, as chuvas também foram consideradas dentro do esperado, com um desvio positivo de 3.8%.

Os dados positivos têm relação direta com as precipitações entre fevereiro e março, equivalentes ao período de quadra chuvosa no Ceará. Somente entre esses meses em 2024, houve um acumulo de 763.2 milímetros no estado, considerado dentro da média para o quadrimestre, que é de 609,2 mm.