Sete cidades cearenses registram baixas temperaturas no fim de semana

Aiuaba, Parambu, Penaforte, Poranga, São Benedito, Viçosa do Ceará e Tianguá tiveram temperaturas abaixo dos 20ºC

Desde a última sexta-feira, 16, alguns municípios do Ceará têm registrado temperaturas abaixo dos 20ºC. Conforme a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos, a menor temperatura registrada até o momento foram os 16,8ºC em Tianguá, na região da Ibiapaba.

Além deste, outros seis municípios entram nesta lista: Aiuaba, Parambu, Penaforte, Poranga, São Benedito e Viçosa do Ceará. Veja as menores temperaturas deste fim de semana no Estado.