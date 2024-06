Seminário "Ceará pelo Clima começa nesta segunda, 17, com a presença de Marina Silva

Seminário "Ceará pelo Clima: Desenvolvimento, Sustentabilidade e Justiça Social" será realizado no Centro de Eventos do Ceará na segunda e na terça-feira

Com a presença de nomes nacionais e internacionais, o Seminário "Ceará pelo Clima: Desenvolvimento, Sustentabilidade e Justiça Social" será realizado nesta segunda-feira, 17, e terça-feira, 18. O evento é realizado pela Secretaria do Meio Ambiente e Mudança do Clima do Ceará (Sema) no Centro de Eventos do Ceará, em Fortaleza.

O primeiro dia do seminário terá a participação da ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, além da palestra magna com o biólogo e cientista norte-americano Philip Martin Fearnside, pesquisador do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia e um dos maiores especialistas em mudanças climáticas do mundo.

A abertura do evento será realizada às 8h30 e contará com a presença do governador Elmano de Freitas e da secretária da Sema, Vilma Freire.