Homem é morto a tiro e bebê é baleado na cabeça em praça de Fortaleza

Estiveram no local do homicídio equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE), do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Polícia Civil do Ceará (PCCE) e da Perícia Forense do Ceará (Pefoce). Investigações do caso estão a cargo da 10ª Delegacia do DHPP.

Homicídio: veja como denunciar



Informações que auxiliem as investigações podem ser repassadas à SSPDS, com sigilo e o anonimato garantidos, por meio dos contatos a seguir: