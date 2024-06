Polícia neutraliza homem armado com picareta antes de jogo da Euro em Hamburgo

A polícia de Hamburgo, na Alemanha, disse neste domingo (16) ter baleado e ferido um homem que ameaçou atacar as autoridades com uma picareta e um coquetel molotov na cidade onde iria ser disputada uma partida da Eurocopa.

No entanto, "não há nenhum elemento que indique qualquer ligação com o futebol" e o jogo entre Holanda e Polônia, com a vitória dos holandeses por 2 a 1, disse à AFP um porta-voz da polícia local, Thilo Marxsen.

Por motivo ainda desconhecido, "o agressor saiu de uma cafeteria e ameaçou os agentes da polícia", acrescentou. As forças de segurança acabaram atirando e "ferindo-o na perna", acrescentou o porta-voz.