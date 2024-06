Restaurante do Sesc na 24 de maio é transferido para Avenida do Imperador

O novo espaço está localizado na avenida do Imperador, 498, ao lado do centro comercial Beco da Poeira

O restaurante do Serviço Social do Comércio (Sesc) do Ceará, antes localizado na rua 24 de maio, no centro de Fortaleza, passou a funcionar na Avenida do Imperador, próximo ao centro comercial Beco da Poeira. O novo estabelecimento começou a atender os comerciários no último dia 27 de maio. O antigo imóvel, contudo, agora pertence à Igreja Universal.

De acordo com a diretora de Programação Social do Sesc Ceará, Sabrina Veras, a mudança de local integra um plano de extensão articulado pelo órgão a fim de proporcionar mais conforto aos comerciários. O novo espaço foi inaugurado no último dia 27 de maio e tem capacidade de comportar até 2 mil pessoas.

“O Sesc Centro na 24 de maio estava muito limitado, não comportava as pessoas, elas ficavam muito tempo na fila de espera, e a gente sabe que o comerciário tem uma hora de almoço, então, buscando esse maior conforto, nós partimos em busca da construção de um novo restaurante”, explica.