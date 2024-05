Sesc realiza passeio ciclístico em 11 cidades do Ceará; saiba mais

Evento ocorrerá no dia 1° de maio, em 11 cidades do Ceará. Arrecadado com inscrições será doado ao Mesa Brasil Sesc

A 27ª edição do CicloSesc irá realizar em 1° de maio, Dia do Trabalho, um passeio ciclístico pelo Ceará. Com inscrições abertas até o dia 26 de abril, evento ocorrerá nas cidades de Fortaleza, Crato, Juazeiro do Norte, Iguatu, Sobral, São Gonçalo do Amarante, Tabuleiro, Aracati, Crateús, Ibiapina e Quixeramobim.

Para participar, o ciclista deverá se inscrever com a doação de 2 quilos (kg) de alimentos ou com o pagamento de um Pix de R$ 10 reais. Todo o arrecadado será destinado ao Mesa Brasil Sesc.

No dia do evento, cada participante deverá levar sua própria bicicleta, assim como equipamentos de segurança. Os inscritos irão receber camiseta do evento e também um kit lanche, além de participarem de atividades diversas e sorteios de brindes e bicicletas.