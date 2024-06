Obra da Linha Leste do Metrofor é liberada uma semana após embargo

Auditores do Trabalho realizaram nova inspeção e constataram que as medidas de segurança foram implementadas

A obra da Linha Leste do Metrô de Fortleza (Metrofor), que havia sido embagada por expor os trabalhadores a riscos de segurança, foi liberada nesta sexta-feira, 14. Nova vistoria foi realizada na estação Chico da Silva pelos fiscais da Superintendência Regional do Trabalho no Ceará (SRT-CE).

De acordo com a SRT-CE, os auditores do Trabalho constataram que a empresa responsável pela edificação implementou medidas de segurança para evitar o risco iminente de queda dos trabalhadores.