9 suspeitos de integrar organização criminosa são presos em Fortaleza

A Polícia Civil informou seguir com as diligências de operação deflagrada nesta sexta-feira, 14. Ao todo, 11 alvos já foram alcançados

Nove pessoas foram presas em uma operação deflagrada pela Polícia Civil do Ceará (PC-CE) na manhã desta sexta-feira, 14, em Fortaleza. Os alvos são investigados por integrarem organização criminosa com atuação no bairro Couto Fernandes.

Ação continua em andamento, e mais detalhes serão divulgados no fim desta manhã em coletiva de imprensa no Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp).

Dessas prisões, seis pessoas foram capturadas por mandados de prisão e outras três em flagrantes. Outros dois mandados de prisão foram cumpridos em penitenciárias, totalizando 11 alvos alcançados.