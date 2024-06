Ministro do TCU é assaltado na Praia do Futuro durante caminhada

Na ocasião, ambos os suspeitos foram presos em flagrante por uma composição do Batalhão de Policiamento Turístico (BPTur) da Polícia Militar do Ceará (PM-CE)

O ministro do Tribunal de Contas da União (TCU) Benjamin Zymler foi assaltado enquanto caminhava na faixa de areia da Praia do Futuro, em Fortaleza, na manhã desta quinta-feira, 13. Dois homens levaram o relógio digital e o celular do ministro.

Na ocasião, ambos os suspeitos foram presos em flagrante por uma composição do Batalhão de Policiamento Turístico (BPTur) da Polícia Militar do Ceará (PM-CE). As forças de Segurança conseguiram localizar os assaltantes com a ajuda do sistema de geolocalização do relógio do ministro.

A faca utilizada para ameaçar Zymler foi apreendida e todos os itens roubados pela dupla foram recuperados.