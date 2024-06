Obra em estação do Metrofor é embargada por apresentar riscos aos trabalhadores

A obra na estação do Metrofor Chico da Silva, no Centro de Fortaleza, foi embargada por expor os trabalhadores a riscos de segurança. Na sexta-feira, 7, a fiscalização da Superintendência Regional do Trabalho no Ceará (SRT-CE) verificou condições irregulares na região de trabalho dos funcionários.



A Superintendência comunicou que foi realizado embargo parcial, em pontos onde havia risco de acidente por queda, pela diferença de nível e projeção de materiais aos níveis inferiores do lugar em alguns setores da obra. Além de não haver instalações de proteção coletivas nestes locais. Foi identificado ainda que as condições dos banheiros utilizados pelos trabalhadores estavam precárias para uso.

O auditor fiscal do trabalho, Eduardo Macedo, que estava presente na fiscalização, explica que o embargo deu-se após uma vistoria rotineira e que caracteriza-se como parcial pois não havia a necessidade de paralisação em outro pontos da obra.