Fortaleza amanhece com chuvas e pontos de alagamento nesta sexta, 14

Fortaleza, CE, BR 24.05.30 - Dia com muita chuva e alagamentos em Fortaleza (Fco Fontenele O POVO) Crédito: FCO FONTENELE

A cidade de Fortaleza amanheceu com precipitação nesta sexta-feira, 14. Durante as chuvas, pontos de alagamento e acidentes foram registrados na Capital no início do dia. De acordo com o boletim da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), choveu 14,4 milímetros (mm) no Posto Caça e Pesca. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Pontos de alagamento foram observados em trechos das avenidas Eduardo Girão, Presidente Castello Branco (Leste Oeste) e Aguanambi, conforme O POVO apurou.

Um veículo capotou na avenida Engenheiro Santana Júnior, próximo ao túnel da avenida Padre Antônio Tomás. Segundo agentes da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) que controlaram o tráfego no local, apenas uma mulher estava no carro e ela não teve ferimentos ou lesões graves. Ainda segundo a AMC, a condutora teria feito uma manobra arriscada e colidiu com a mureta do túnel. Devido ao acidente, um dos trechos do túnel foi interditado e o trânsito no local ficou lento por volta das 9 horas.

Leia mais Desinformação climática nega papel do aquecimento global em cheias recordes pelo mundo

Mudanças climáticas dobraram chance de chuva extrema no RS Sobre o assunto Desinformação climática nega papel do aquecimento global em cheias recordes pelo mundo

Mudanças climáticas dobraram chance de chuva extrema no RS Em outro ponto da Capital, na avenida Odilon Guimarães, próximo à Travessa Araçatuba, um carro foi "engolido" por uma cratera após o chão ceder na manhã desta sexta-feira, 14. O acidente aconteceu por volta das 5h50min, quando Aleni Sousa, de 36 anos, estava saindo para trabalhar. A motorista relatou ao O POVO que estava dentro do carro e passava pelo trecho, quando o terreno cedeu. Aleni contou que estava com o carro há apenas cinco meses e acionou o seguro do veículo. Apesar de ter ficado nervosa após o acidente, a condutora estava bem e não teve ferimentos. Um morador da região afirmou que o piso intertravado foi instalado pela Prefeitura de Fortaleza no local há cerca de quatro meses. Além de agentes da AMC, que efetuaram o controle de tráfego e bloquearam o trecho, uma equipe da Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece) estava no local, pois um cano teria estourado devido ao acidente. O POVO demandou mais detalhes à Cagece sobre o caso.

A Secretaria Municipal da Infraestrutura (Seinf) informou que enviou uma equipe até a Travessa Araçatuba, na Lagoa Redonda, para analisar o caso da cratera. "Levantamento dos serviços que serão necessários para a resolução do problema", informou. O POVO também solicitou informações sobre semáforos com falhas à AMC. A matéria será atualizada quando a demanda for respondida. No Estado, a maior chuva foi registrada no município de Pindoretama, na Região Metropolitana de Fortaleza, que atingiu 92 mm. Ao todo, choveu em 62 municípios cearenses, segundo dados extraídos às 9h40min.