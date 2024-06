Pintor acusado de matar idoso em Fortaleza é condenado a 42 anos de prisão

A decisão foi divulgada nessa terça-feira, 11, pelo Ministério Público do Ceará (MPCE). O réu estava preso desde a noite do crime.

O pintor José Ericsson Brito da Câmara, acusado de assassinar um idoso em Fortaleza , foi condenado a 42 anos de reclusão, em regime fechado, por dupla extorsão qualificada e morte . A vítima foi morta a golpes de barra de ferro após ser torturada junto com a esposa, também idosa. O crime aconteceu em 12 de maio de 2023 no bairro Conjunto Esperança.

O casal de professores aposentados havia contratado o réu para o trabalho de pintura em sua residência. De acordo com os autos, no dia do crime José Ericsson Brito foi até o apartamento do casal com o pretexto de finalizar um serviço de reparo em reboco.

Naquela ocasião, ele pediu para que a idosa fosse até uma loja comprar materiais de construção para a finalização do serviço. Quando a mulher se ausentou, a extorsão contra Francisco das Chagas Pereira Sales, de 65 anos, teria começado.

O idoso foi atingido na cabeça com uma barra de ferro e não resistiu. Assim que a idosa retornou, ela foi amarrada e torturada, quando o réu teria passado a exigir dinheiro dela em transferências via pix.