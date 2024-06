Agentes de trânsito da AMC decidem sobre paralisação até sexta-feira

A mobilização dos agentes de trânsito é organizada pelo Sindicato dos Servidores e Empregados Públicos de Fortaleza (Sindifort) e pelo Sindicato dos Agentes Municipais de Trânsito e Transporte do Estado do Ceará (Siatrans).

Agentes da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) decidem até sexta-feira, 14, se farão ou não paralisação das atividades para cobrar, principalmente, a reestruturação do Plano de Cargos, Carreiras e Salários (PCCS) da categoria, que estaria defasado há 17 anos. As demandas dos servidores também incluem melhores condições de trabalho.

Nessa segunda-feira, 12, os agentes chegaram a realizar uma paralisação que teve início às 6 horas na sede do órgão. Porém, a mobilização foi suspensa após diálogo com o secretário municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão (Sepog), João Marcos Maia.

Além da atualização do PCCS da categoria, os servidores pedem por melhores condições de trabalho . Rodrigo Barros, diretor jurídico do Sindifort, aponta que alguns agentes estariam sem fardamento e que não teriam veículos e aparelhos de rádio de comunicação suficientes para todos os servidores.

A Prefeitura deverá responder sobre o encaminhamento do PCCS da categoria até a próxima sexta-feira, 14.

Ainda segundo Rodrigo Barros, os servidores demandam a atualização do PCCS há mais de dois anos. Os sindicatos afirmam que a proposta já foi negociada com a Sepog e, atualmente, é discutida com o Comitê de Gestão Fiscal (Cogefor), mas apontam a demora para a liberação do projeto.

Apesar da paralisação do agentes ter sido suspensa, a mobilização dos servidores continuou na manhã desta quarta-feira, 12.

Representantes dos sindicatos estiveram presentes na inauguração do posto de saúde Doutor Sérgio Gomes de Matos, no bairro Edson Queiroz, para tentar conversar com o prefeito José Sarto sobre as demandas da categoria.

O presidente do Sindifort, Eriston Ferreira, explicou que os trabalhadores estão há mais de 30 dias esperando uma definição sobre o andamento do PCCS atualizado.



“O PCCS da AMC é um dos que já estão em pleno acordo com as propostas que foram apresentadas pela Prefeitura. Contudo, já estamos há mais de 30 dias esperando uma definição do Cogefor e até hoje a categoria não tem uma resposta. Já que estamos no limite da Lei de Responsabilidade Fiscal para aprovar, a categoria vem se mobilizando”, disse.