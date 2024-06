Terceiro suspeito de envolvimento na morte de PM é preso em Fortaleza

Indivíduo possui antecedentes criminais por roubo e receptação e teria roubado a arma do policial após o crime

Um homem de 20 aos de idade foi preso nesta quarta-feira, 12, suspeito de participação na morte do policial militar Flávio Nascimento Rodrigues, de 48 anos. O agente de segurança foi morto na noite da segunda-feira, 28. Ao todo três homens foram capturados suspeitos de participação no crime e um quarto foi morto em confronto. As informações são da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).

A arma do agente de segurança foi achada em uma sucata no bairro Álvaro Weyne, em Fortaleza, após trabalhos da Polícia Civil do Ceará.

Conforme a SSPDS, a investigação foi conduzida pela 11ª Delegacia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). O homem possui antecedentes por roubos e receptação seria o responsável por roubar a arma do sargento após o crime.