Pintor suspeito de matar aposentado em Fortaleza exigia senhas dos cartões, diz família

O pintor suspeito de matar o idoso Francisco das Chagas Pereira Sales teria premeditado o crime. A vítima foi morta a golpes de barra de ferro após ser torturada junto com a esposa, também idosa. Ela sofreu tentativa de asfixia e estava com o rosto desfigurado. O crime aconteceu na sexta-feira, 12, no bairro Conjunto Esperança, em Fortaleza.

José Ericson Brito da Câmara foi preso e autuado em em flagrante por extorsão com resultado de morte consumada tentada. O POVO apurou que na terça-feira, 16, aproximadamente 10 pessoas prestaram depoimento no 19º Distrito Policial, no bairro Conjunto Esperança, em Fortaleza.

Conforme a idosa sobrevivente relatou à família, o pintor chegou à residência para a continuação de um serviço de reboco que havia sido contratado. Ele pediu que a mulher fosse comprar material e quando ela chegou em casa verificou que o pintor havia trancado seu esposo em um quarto. Em seguida ela foi trancada em um outro quarto, os dois ficaram separados.

O relato da vítima e testemunha aponta que eles foram espancados e que o homem teria exigido os cartões de débito, crédito e as senhas de ambos. Ela desmaiou e quando retornou a consciência, à noite, conseguiu ir até a calçada e pediu socorro. A família relata que nem os vizinhos reconheciam a aposentada, pois ela estava muito ferida e com o rosto desfigurado dos machucados.

Nesta quarta-feira, 17, com a presença da família, ela recebeu a notícia do falecimento do marido. E contou a todos sobre o terror que passou. A idosa havia recebido valores dos Precatórios do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef). Os valores não são divulgados por questões de segurança.

A família relata que foram feitas várias transferências bancárias para diversas pessoas. Os aparelhos celulares e cartões bancários do casal não foram encontrados e, por isso, os parentes ainda não verificaram quanto em dinheiro foi roubado. O depoimento da idosa aponta que o crime foi premeditado e que o homem sabia que existiam valores nas contas bancárias.

Foi apreendida uma barra de ferro usada na ação. O indivíduo segue preso e internado no Hospital Frotinha da Parangaba, em Fortaleza, após ter quebrado o braço. Ele está sob escolta.

O suspeito teria pensado que ela estava morta por ter desmaiado e assim cessado as agressões. O marido dela, no entanto, já estava morto. "No momento do socorro ela pedia para socorrer primeiro ele, pois era debilitado. Ele era transplantado, tinha diabetes", comenta.

A familiar comenta que foi uma crueldade e que o casal de professores ensinou muitas pessoas do bairro Conjunto Esperança, eram queridos e nunca houve qualquer desavença com os moradores.

Idoso é morto após discussão por causa de pix: indícios apontam que crime pode ter sido premeditado

O POVO apurou que o pintor suspeito de matar o idoso foi até a residência das vítimas no dia dele de folga. O casal de idosos estava sozinho em casa.

O suspeito teria colocado os idosos em quartos separados e, a todo momento, teria falado ao celular com uma pessoa que estaria lhe passando orientações. As duas vítimas permaneceram rendidas, foram torturadas e agredidas.

Os aparelhos celulares das vítimas foram roubados, e o suspeito teria enviado mensagens fingindo ser as vítimas. Além disso, teria saído no carro de Francisco das Chagas.

A vizinhança relatou que o suspeito teria saído da casa dos idosos durante a tarde e voltado ao local do crime com uma quantia em dinheiro. À noite, a mulher conseguiu sair do local até a calçada, com sinais de agressões, e em seguida perdeu a consciência novamente.

Suspeito de matar idoso em Fortaleza é preso em unidade hospitalar

Inicialmente, José Ericson Brito da Câmara foi preso em unidade hospitalar e autuado em flagrante por extorsão com resultado de morte consumada tentada. Ele alegou que houve discussão com o proprietário da residência.

A família pede justiça para que o caso não fique impune e que todos os envolvidos no crime contra o casal de professores aposentados sejam identificados e presos.

Os nomes da idosa e dos familiares não são divulgados por questões de segurança.

O POVO solicitou informações à Secretaria da Segurança sobre o caso às 10h48min min desta quarta-feira, 17 e aguarda resposta.