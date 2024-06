Em ação contra exploração sexual infantil, PF cumpre mandado em Fortaleza

De acordo com a PF, a investigação foi iniciada após denúncias reportadas ao National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC), ong dos Estados Unidos.

A ação busca interromper as práticas ilícitas, identificar eventuais vítimas de abuso e apreender celulares, documentos e outras mídias para instrução de inquérito policial.

O investigado no domicílio em Fortaleza pode responder pelo cometimento de crimes como produção, armazenamento e difusão de conteúdo sexual envolvendo criança ou adolescente.

Somadas, as penas para esses crimes podem chegar a até 20 anos de prisão. As investigações continuam com análise do material apreendido, ainda conforme a Polícia.