Novo posto de saúde é entregue no bairro Edson Queiroz para atender 8 mil pessoas

Posto de Saúde no bairro Edson Queiroz é classificado como "posto modelo" e possui todos os atendimentos em saúde Crédito: FÁBIO LIMA

O quinto novo posto de saúde foi entregue pela Prefeitura de Fortaleza na manhã desta quarta-feira, 12, no bairro Edson Queiroz, com capacidade para atender 8 mil pessoas. O equipamento está entre as 16 novas unidades previstas no pacote de investimentos em saúde da Prefeitura, que prevê a entrega dos postos até o fim do ano. Durante a entrega do equipamento, o prefeito José Sarto (PDT) afirmou que quer entregar mais 13 Unidades Básicas de Saúde (UBS) até o início do mês de julho, período em que o gestor pode estar presente nas entregas municipais antes das eleições. A previsão inicial era de 16, mas o gestor afirmou que pretende entregar 18 unidades. "Essa semana a gente entrega mais uma unidade e, no decorrer do mês de junho até o início de julho, a nossa intenção é entregar para a população de Fortaleza todos os 18 novos postos de saúde, além dos nove que foram requalificados do zero. A ideia é entregar até o início de julho todos os novos postos já funcionando", disse Sarto.

Conforme o secretário municipal de Saúde, Galeno Taumaturgo, a nova unidade é classificada como “posto modelo”. “Tem todos os atendimentos que são exigidos pelo Ministério da Saúde, médico saúde da família, enfermeiro, vacina, curativo, farmácia, atendimento ginecológico, um posto completo”, detalha. Ainda segundo o titular da pasta, a unidade chega a partir de uma carência da comunidade, que se deslocava para um posto mais distante. Ele afirma que, com a entrega, há avanços em trazer a saúde para mais perto da comunidade do entorno e diminuir a quantidade de pessoas que procuravam o outro equipamento. A autônoma Fernanda Alexandre Lima, 21, disse que, antes, precisava procurar atendimento em uma unidade mais distante e que, a divisão de facções criminosas entre as regiões, afetava a segurança dela e de outras pessoas da região e, principalmente, a busca pelo atendimento médico. “Essa questão das divisões das facções, era muito difícil, eu precisava ir para o posto do bairro próximo da Sapiranga porque não podia ir para o Matos Dourado”, conta.