Posto de saúde em Caucaia fornece consultas com intérprete de Libras

O Posto de Saúde Francisco Paulo Pontes em Caucaia agora oferece o serviço de intérprete de línguas em consultas, em todos os serviços de enfermagem e equipe multiprofissional. A implantação da mediação de tradutores na Língua Brasileira de Sinais foi uma ação desenvolvida pela Prefeitura de Caucaia por meio da Secretaria de Saúde (SMS).

O projeto visa priorizar a inclusão de pessoas surdas em instituições públicas. Com essa iniciativa todas as pessoas surdas de Caucaia poderão ter acesso ao serviço de intérprete de libras no posto de saúde do município.

As consultas são realizadas todas as quintas-feiras, na Unidade de Atenção Primária à Saúde/UAPS (postos de saúde), para ter acesso ao serviço é preciso agendar a consulta via WhatsApp.