Moradores relatam risco de queda e transbordamento nos canais de água em Fortaleza

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL,31.05.2024: Andabilidade das calçadas de Fortaleza. Canal da Av. Eduardo Girão Crédito: FÁBIO LIMA

O ocorrido, no entanto, chamou atenção para os riscos que os entornos dos canais oferecem. Márcio Avelino de Medeiros, professor do Departamento de Engenharia Civil da Universidade Federal do Ceará (UFC), destaca que uma série de medidas de segurança devem existir para garantir a segurança da população que transita e mora ao redor dos canais. “No caso dos canais urbanos, onde há o trânsito de pessoas, a gente tem que buscar algum tipo de isolamento da área do canal. Quando eu não consigo manter uma distância [entre a população e o] canal, como acontece em centros urbanos, por conta da densidade, o ideal é colocar uma espécie de guarda-corpo. Pode ser um cercamento, uma estrutura de concreto ou alvenaria. [Tem que ter] Uma altura segura, de pelo menos 1,2 ou 1,5 metro”, explica. “Além das barreiras físicas, também é importante colocar sinalizações, apontando risco de queda, risco de correnteza, para evitar que alguém caia”, adiciona ele.

Sobre casos de inundação, muito citados por moradores de casa de margeiam os canais, o professor aponta que apenas colocar uma barreira superficial não seria o suficiente para impedir que a água transborde. “A água também consegue passar através do solo. A gente precisaria de um muro de contenção, por exemplo, que atinja o solo de fundação, a uma profundidade segura.” Com grande circulação de crianças, canal do Conjunto Ceará II tem trechos sem cercamento

Samuel Veras, 31, trabalha em uma mecânica situada em frente ao canal do Conjunto Ceará II, na rua C, e também reside no bairro. “A grande maioria do canal tem grade protetora, mas em algumas partes específicas faltam essas proteções, não sei se por falta de manutenção ou se os próprios moradores retiraram. Mas, em alguns pontos, realmente tem esse perigo [de queda]”, pondera. De acordo com ele, existe uma grande concentração de crianças e idosos na região. “Aqui é uma área em que crianças brincam de tarde e que idosos fazem caminhadas no finalzinho da tarde e no começo da manhã.” Samuel também conta que o local costuma ser muito afetado por inundações, que acontecem quando a água do canal transborda. “Aconteceu, inclusive, no domingo de Dia das Mães. Foi uma chuva muito grande que teve. Entrou água na rua e nas áreas que ficam mais próximas ao canal. É comum acontecer.” Outro morador, Vicente Neto, 47, perdeu grande parte dos móveis de casa por causa da inundação do dia 13 de maio, quando Fortaleza registrou mais de 110 milímetros (mm) de chuva. “Às 2 horas me acordei debaixo de água. Tive que salvar meus cachorros e meus filhos. Minha esposa chorava e meus filhos todos desesperados. Lá eu perdi muitas coisas, armário, sofá, televisão, alimento etc.”

Com relação ao risco de queda, Vicente também percebe uma falta de infraestrutura no local. “Faltam muitas coisas para [se] fazer aqui no canal. Falta grade, que não tem. É um espaço que qualquer um pode cair, uma criança”, pontua. Antônio Alberto, 57, vive no Conjunto Ceará há cerca de 26 anos. Ele é dono de um bar localizado em frente ao canal e, por causa da proximidade, é um dos principais afetados pelas inundações. “Aqui mesmo já entrou uns 80 centímetros de água. Devido à ponte [em frente ao bar] ser um pouco rebaixada, as águas saem pela lateral”, explica.