Idoso é resgatado após cair em canal do Conjunto Ceará, em Fortaleza

Um idoso foi resgatado após cair no canal do Conjunto Ceará II, em Fortaleza, na manhã deste domingo, 26, por volta das 6h30min. Ele teria capido após catar latas e não conseguir sair. A pessoa que solicitou o resgate pediu urgência nos socorro, pois a correnteza poderia levar a vítima.

Conforme o tenente Robério César, comandante do socorro, disse que a vítima estava consciente e conseguia se comunicar normalmente. Ele foi colocado em uma maca, imobilizado e içado até a ambulância com a ajuda do corpo de uma escada.

Além do Corpo de Bombeiros, que realizou o atendimento pré-hospitalar da vítima,agentes da Polícia Militar prestaram auxílio no salvamento do idoso. Ele foi acompanhado por um familiar para uma avaliação em uma unidade de saúde.