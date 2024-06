Condutores e vendedores reclamam do trânsito próximo à Feira da Sé

Fortaleza, CE, BR 24.06.02 - Comércio ambulante e trânsito no entorno da Catedral e do Mercado Central (Fco Fontenele O POVO) Crédito: FCO FONTENELE

A feira localizada no entorno da Catedral da Sé, no Centro de Fortaleza, atrai tanto moradores locais quanto turistas do interior do Ceará e de outros estados. No entanto, a disposição das bancas e vendedores ambulantes, que ocupam quase todo o trecho em frente ao Mercado Central, causa lentidão no trânsito. Além dos motoristas, que reclamam da falta de ordenamento viário, os próprios vendedores dizem temer pela segurança no local. O comércio ambulante de produtos, principalmente peças de vestuário e artesanato, ocorre durante todos os dias da semana na Av. Alberto Nepomuceno. Contudo, é durante as madrugadas e manhãs de terça para quarta-feira e de sexta-feira para sábado que é realizada a Feira da Sé ou, como também é conhecida, a Feira da Madrugada. Conforme vendedores, de segunda-feira a sábado, o funcionamento é permitido das 22 horas até às 7 horas. Já nas madrugadas e manhãs domingo, o comércio acontece das 4 horas até as 12 horas.

A equipe do O POVO foi até a Feira da Sé na manhã deste domingo, 2, para conferir o movimento e o comércio no local. Por volta das 7 horas, mesmo com quantidade significativa de bancas e vendedores ambulantes ocupando boa parte de uma das faixas da Av. Alberto Nepomuceno e a calçada do Mercado Central, o fluxo de clientes era moderado. Da mesma forma, por ser um domingo, a via central apresentava reduzido fluxo de veículos. Mesmo assim, carros e motos ainda trafegavam pelo trecho com cautela e, corretamente, reduziam a velocidade por conta do movimento comercial. No entanto, o trânsito se torna um problema significativamente maior nos dias de feira semanal, quando um dos sentidos da Alberto Nepomuceno é completamente ocupado. É o que comenta o vendedor Iedo Correia Araújo (Júnior), 45, que desde a adolescência trabalha vendendo roupas no local.

"Hoje (domingo) está mais fraco, porque praticamente só tem morador. Mas quando vem os sacoleiros, os clientes do interior, aqui fica muito mais complicado de passar carro. Na semana, de noite, não tem quem passe nesse 'corredor", diz o comerciante. Ele explica, no entanto, que o horário que os vendedores podem deixar a banca montada na rua, principalmente de madrugada e início da manhã, é pensado justamente para reduzir os impactos. "A gente tem que obedecer. Dá o horário de terminar e logo vem o 'rapa', os funcionários da Prefeitura, e pedem para sairmos", conta Junior. Fortaleza, CE, BR 24.06.02 - Comércio ambulante e trânsito no entorno da Catedral e do Mercado Central (Fco Fontenele O POVO) Crédito: FCO FONTENELE Mesmo com a estratégia, os condutores ouvidos pela reportagem reclamam da dificuldade de trafegar pelo local. "Quando é quarta-feira e sábado, até umas oito horas da manhã, apesar de não ter nenhum bloqueio, você não passa aqui na avenida por conta das bancas e do pessoal vendendo. Eu fico imaginando se alguém precisar de uma ambulância, um bombeiro, não vai ter como passar por aqui, por que a rua é completamente fechada", aponta o taxista Diomar Silva Nunes, 58. Outra questão apontada é a ausência de agentes de trânsito para orientar o fluxo de veículos. Para Francisco das Chagas, 45, que atua como motorista de aplicativo desde 2016, inicialmente com carro e, atualmente, de moto, trafegar nas proximidades da Feira da Sé é um desafio. "Aqui é complicado para carro e moto, principalmente pela manhã. Para mim o que falta é fiscalização. Não digo para tirar a feira do canto, mas que deixassem mais recuado para deixar a passagem dos carros ou tivesse alguém para orientar a gente. Isso serve até para a segurança dos vendedores e clientes", opina o motociclista.