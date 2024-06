Preso suspeito de guardar arma usada para matar PM no Olavo Oliveira

Repórter do caderno de Cidades

Anderson Ismael Andrade Soares, de 20 anos, foi preso, ainda em estado de flagrante, no bairro Álvaro Weyne, e foi autuado por latrocínio. Outro suspeito foi preso e um terceiro morreu

Antes, já havia sido preso Manuel Rômulo Barbosa, de 23 anos, também suspeito de integrar o trio que praticou o latrocínio contra o sargento. E Thiago Frota Gomes, o terceiro integrante do trio, morreu em intervenção policial.

Anderson Ismael Andrade Soares, de 20 anos, foi preso, ainda em estado de flagrante, no bairro Álvaro Weyne. Ele foi autuado por latrocínio. Davi Sampaio Soares, de 20 anos, que teria participado diretamente do assassinato, segue sendo procurado.

Foi preso na tarde desta terça-feira, 11, o homem suspeito de guardar a arma utilizada no latrocínio que vitimou o sargento Flávio Nascimento Rodrigues , de 48 anos, crime ocorrido na noite dessa segunda-feira, 10. As informações são da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).

Durante as diligências, ainda foi preso um outro homem, de 28 anos, que não teve a identidade divulgada, suspeito de receptação e crime de adulteração de sinal de identificador de veículo.



"Ele foi capturado em posse de um carro com sinais de adulteração", informou em press release a SSSPDS. "A PCCE (Polícia Civil do Ceará) continua investigando o envolvimento dele na morte do PM".