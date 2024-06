CGD abre procedimento contra PM flagrado agredindo entregador em Fortaleza

Moradores da região gravaram o momento da abordagem do policial, e o vídeo circula nas redes sociais. Nas imagens, é possível ver o policial descer da moto e ir em direção ao entregador.

A Controladoria Geral de Disciplina dos Órgãos de Segurança Pública (CGD) abriu um procedimento disciplinar investigativo contra o policial militar flagrado agredindo um entregador em Fortaleza. O caso aconteceu na noite do último domingo, 9, no bairro Aerolândia.

Quando se aproxima do homem, o PM dá um tapa no rosto dele e em seguida usa o capacete para atingir parte dos braços do homem que estava rendido.

Em nota, a Polícia Militar do Ceará (PMCE) informou que o homem tentou escapar de uma blitz do Batalhão de Polícia de Trânsito Urbano e Rodoviário Estadual (BPRE) e da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC). Além disso, durante a abordagem, o entregador teria resistido e investido contra os policiais.