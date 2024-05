Primeira tempestade solar 'extrema' em 20 anos causa auroras polares espetaculares

Nesta sexta-feira, as redes sociais foram inundadas com fotos de auroras. A maior tempestade solar registrada é o "evento de Carrington", de 1859

A primeira de várias ejeções de massa coronal (CMEs, na sigla em inglês), grandes emissões de plasma e campos magnéticos do Sol, ocorreu pouco depois das 16h GMT (11h de Brasília), de acordo com a Administração Nacional Oceânica e Atmosférica (NOAA).

O Solar Dynamics Observatory da Nasa capturou esta imagem de uma explosão solar – como visto no flash brilhante no canto inferior direito – em 9 de maio de 2024. A imagem composta combina três comprimentos de onda de luz ultravioleta extrema que destacam o material extremamente quente nas explosões e que é colorido em verde, azul e vermelho Crédito: Nasa/SDO

O Solar Dynamics Observatory da Nasa capturou esta imagem de uma explosão solar – como visto no flash brilhante no meio da imagem – em 10 de maio de 2024. A imagem mostra um subconjunto de luz ultravioleta extrema que destaca o material extremamente quente nas explosões e que é colorido em ouro Crédito: Nasa/ SDO

Nesta sexta-feira, as redes sociais foram inundadas com fotos de auroras capturadas no norte da Europa e na Australásia. "Acabamos de acordar as crianças para verem a aurora boreal no quintal! Está claramente visível", disse à AFP Iain Mansfield, membro de um centro de estudos em Hertford, no Reino Unido.

Outros, como o fotógrafo Sean O' Riordan, relataram na rede X fotografias de "céus absolutamente bíblicos na Tasmânia às 4h da manhã".

Aurora boreal registrada na Austrália Crédito: Sean O’ Riordan/ Reprodução/ Instagram @seanorphoto Aurora boreal registrada na Austrália Crédito: Sean O’ Riordan/ Reprodução/ Instagram @seanorphoto

Tempestades solares afetam o campo magnético da Terra

As autoridades pediram aos operadores de satélites, companhias aéreas e responsáveis pelas redes elétricas que tomassem medidas de precaução contra possíveis perturbações causadas por mudanças no campo magnético da Terra.

A Administração Federal de Aviação (FAA) dos Estados Unidos, no entanto, disse que "não antecipa nenhum impacto significativo no sistema de espaço aéreo do país".

Ao contrário das erupções solares, que viajam à velocidade da luz e são capazes de alcançar a Terra em oito minutos, as CMEs viajam a um ritmo mais lento, de 800 km por segundo.