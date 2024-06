Bicicletar recebe 50 bikes elétricas; saiba como utilizar

Todas as bicicletas contam com dispositivos de GPS e a empresa Serttel, responsável por recarregar os equipamentos, terá informações de localização e status da bateria em tempo real.

Mesmo sem acelerador, o veículo possibilita a redução do esforço da pedalada do ciclista . Ainda de acordo com a Prefeitura, os equipamentos atendem à regulamentação do Conselho Nacional de Trânsito (Cotran), que estabelece o limite de velocidade dessas bicicletas para 25 km/h.

As bicicletas têm autonomia para percorrer até 50 quilômetros (km) e são impulsionadas pela pedalada do usuário, que ativa o motor elétrico.

Quando a carga atingir valor inferior a 30%, a companhia deve recolher a bicicleta elétrica para carregá-la e, em seguida, devolver para a estação.

Bicicletar: como utilizar as bikes elétricas

Para utilizar o sistema e os equipamentos, o usuário deve adquirir os passes disponíveis pelo programa.

Caso o ciclista tenha o Bilhete Único ou a carteirinha de estudante, o passe é gratuito para viagens com duração de até 60 minutos, de segunda a sábado, ou de até 90 minutos, aos domingos e feriados. Para uma nova viagem sem cobrança, é necessário esperar um intervalo de pelo menos 15 minutos entre o uso e a próxima retirada.

Fora do intervalo, as bikes elétricas não terão custo adicional para os usuários, com as mesmas tarifas dos passes disponíveis tanto para as bicicletas convencionais como para as elétricas.

Os ciclistas podem retirar as e-bikes pelo aplicativo Bicicletar, disponível gratuitamente para Android ou iOS.

Pela plataforma, os usuários conseguem ver as estações e os modelos dos equipamentos disponíveis para escolher ou reservar. Ao confirmar a operação, a luz verde na estação será ativada e a bike poderá ser retirada pelo usuário.