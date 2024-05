A 10 dias do fim da quadra chuvosa, Ceará tem 54 açudes vertendo

Em seus últimos dez dias de quadra chuvosa, o Ceará tem 54 de seus 157 reservatórios de água transbordando. O monitoramento, feito pela Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos (Cogerh), mostra também que 29 açudes estão com seu volume acima de 90% e cota não superior à sangria. Outros 19 estão com volume abaixo de 30%.

As bacias hidrográficas com melhor porcentagem de reservas são a do Baixo Jaguaribe, que está com 100% de sua capacidade, seguida da bacia do Litoral, com 98,33%; Coreaú, com 97,97%; e Acaraú, com 93,60%. Os açudes do Ceará tiveram seu melhor nível desde 2012.



Já a bacia com menor porcentagem de abastecimento é a bacia do Médio Jaguaribe, que conta com 15 açudes, está com apenas 31,47% de sua capacidade e um açude vertendo, sendo este o Riacho de Sangue, em Solonópole.