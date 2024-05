Chuva provoca alagamentos em ruas de Fortaleza; veja

Chuva provoca alagamentos em ruas de Fortaleza Crédito: Fco Fontenele

As chuvas registradas ao longo da manhã desta quinta-feira, 30, feriado de Corpus Christi, em Fortaleza, provocaram alagamentos em ruas de diversos bairros da Capital, como Conjunto Palmeiras, Meireles, Messejana, Cambeba e Centro. Os alagamentos foram observados na avenida Abolição com rua Visconde de Mauá, no bairro Meireles; navenida Pessoa Anta com rua Boris, no Centro; avenida Chanceler Edson Queiroz, na Messejana; rua Amadeu Bueno, no Conjunto Palmeiras; e avenida Washington Soares, próximo ao viaduto Raimundo Lima, no Cambeba. O assistente em audiovisual e morador do bairro Conjunto Palmeiras, Marco Vicenzzi, 38, acredita que as chuvas ao longo da madrugada provocaram o acúmulo de água na rua. "Ontem à noite por volta das 22 horas não estava assim. Percebi pela manhã", disse.