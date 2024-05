Inmet emite aviso de acumulados de chuva para parte do Ceará; veja previsão

A orientação é evitar enfrentar o mau tempo, observar as alterações nas encostas e evitar usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada. Qualquer informação pode ser obtida com a Defesa Civil, pelo telefone 199, e com o Corpo de Bombeiros Militar, pelo telefone 193.

O aviso se estende para a Região Metropolitana de Fortaleza, Jaguaribe, região Norte e litoral de Camocim e Acaraú. Para as cidades que possuem áreas com histórico de alagamentos e pequenos deslizamentos, o Inmet diz que o risco de registro destes é baixo.

O Ceará tem quatro regiões com risco potencial de acumulado de chuvas nas próximas 24 horas - da meia noite de quinta-feira, 23, às 23h59min de sexta-feira, 24. Em comunicado, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) informa que há possibilidade de chuvas entre 20 e 30 mm/h e 50mm/dia.

Já no sábado, 25, espera-se o aumento da nebulosidade e eventos de chuva pelo litoral e porção leste do Estado em virtude das áreas de instabilidade atmosférica.

Há predomínio de estabilidade em grande parte do Ceará. Conforme a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (funceme), pelos efeitos de brisa (marítima e terrestre), convecção local e avanço de áreas de instabilidade oriundas do oceano Atlântico, existe a possibilidade de chuvas isoladas entre a noite desta quinta-feira, 23, e madrugada de sexta-feira, 24, principalmente na faixa litorânea.

Veja o panorama:



23/05, quinta-feira: Céu variando de parcialmente nublado a poucas nuvens em todas as macrorregiões, com alta possibilidade de chuva isolada na faixa litorânea, norte da Jaguaribana, Maciço de Baturité, Ibiapaba e norte do Sertão Central e Inhamuns.

24/05, sexta-feira: Céu variando de parcialmente nublado a poucas nuvens em todas as macrorregiões, com alta possibilidade de chuva isolada na faixa litorânea e norte da jaguaribana. No Sertão Central e Inhamuns, há baixa possibilidade de chuva isolada e passageira.

25/05, sábado: Céu variando de parcialmente nublado a poucas nuvens em todas as macrorregiões, com alta possibilidade de chuva isolada na faixa litorânea e norte da jaguaribana.

Previsão do tempo para Fortaleza e Região Metropolitana

A previsão para esta quinta-feira, 23, é de chuva passageira durante a noite. Na sexta, pode haver registros de chuvas isoladas passageiras entre a madrugada e a manhã.

No sábado, é esperado aumento de nebulosidade e chuvas entre a madrugada e a manhã, com intensidade que varia entre fraca e moderada.

Veja: