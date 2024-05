Prefeitura anuncia plano operacional de apoio ao show de Whindersson Nunes em Fortaleza

O evento, que será realizado a partir das 20h, visa arrecadar fundos e doações para as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul

A Prefeitura de Fortaleza divulgou nesta sexta-feira, 24, o plano operacional para o show beneficente do humorista e influencer digital Whindersson Nunes, que ocorrerá no sábado, 25, no Estádio Presidente Vargas. O evento, que será realizado a partir das 20h, visa arrecadar fundos e doações para as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul.

No setor da segurança, o órgão gestor municipal informou que disponibilizará 100 agentes para atuar durante o show de Whindersson Nunes. Os guardas municipais, além de serem distribuídos na operação a fim de garantir a segurança dos acessos e do entorno do estádio, também auxiliarão nas atividades da Agência de Fiscalização de Fortaleza (Agefis), da Secretaria Regional 4 (SER 4) e da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC).