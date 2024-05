Carreta é flagrada na BR-020 com 23 toneladas a mais do peso permitido

Proprietário do veículo foi multado em R$ 7 mil; além do excesso de peso, automóvel continha outras irregularidades como freios inoperantes e pneus em mau estado de conservação

Uma carreta foi multada por excesso de peso na BR-020, altura do município de Caucaia, Região Metropolitana de Fortaleza. Na ocasião, o veículo foi flagrado com 23 toneladas de carga a mais do que o peso permitido para este tipo de automóvel.

A abordagem foi realizada durante uma blitz voltada à fiscalização de veículos de carga na rodovia. O proprietário do veículo foi multado em R$ 7.500, já que ao todo, a carreta apresentou dez infrações de trânsito. A combinação veicular ficou retida e aguarda regularização.