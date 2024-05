Corrida de rua em Fortaleza reunirá 1.300 pessoas neste fim de semana

Confira as categorias da corrida:

Alunos (a partir do 8º ano): 5km Masculino e Feminino;

Sempre Alunos: 5km e 10km Masculino e Feminino;

Educadores: 5km e 10km Masculino e Feminino;

Pais e convidados: 5km e 10km Masculino e Feminino.

Kids: para os alunos do Infantil 4, 5 e 1º ano EF. No dia 26/05 (domingo), às 9h, no Ginásio Poliesportivo do Colégio Santa Cecília Fortaleza.

Teens: para os alunos do 2º ao 7º ano do Ensino Fundamental. No dia 26/05 (domingo), às 6h30, nos arredores do Colégio Santa Cecília Fortaleza, com percurso aproximado de 900 a 1800 metros.

Família: para as famílias do 2º ano do Ensino Fundamental à 3ª série do Ensino Médio. No dia 26/05 (domingo), às 6h30, nos arredores do Colégio Santa Cecília Fortaleza, com percurso aproximado de 900 a 1800 metros.