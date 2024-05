MPCE contesta laudo médico que suspendeu julgamento de educador físico acusado de matar a esposa

Feminicídio aconteceu no bairro Luciano Cavalcante em janeiro deste ano Crédito: Via WhatsApp O POVO

Conforme a promotora, não existem, por exemplo, registros de que o acusado era acompanhado por algum profissional, se tomava algum tipo de medicamento etc. Por causa disso, o Ministério Público chegou a solicitar uma nova perícia, mas o pedido não foi acatado. “Foi apenas feito um laudo complementar pelo mesmo médico que tinha feito a primeira perícia.” “Esse laudo complementar chegou essa semana, e nós nos manifestamos, mais uma vez informando que o MP discorda da conclusão de que o acusado era doente mental e estava em surto durante a prática do crime”, adiciona a promotora. O julgamento do educador físico foi adiado na última semana após a defesa alegar insanidade mental. A sessão aconteceria na quarta-feira, 22. “[O laudo] Concluiu de forma clara que o acusado era inteiramente incapaz de se autodeterminar com o entendimento daquela situação, ou seja, era inteiramente incapaz de frear suas ações após o início do surto psicótico”, disse Carlos Rebouças, advogado do acusado, ao O POVO.