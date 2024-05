"Ele passava para as pessoas que era um esposo perfeito", relata familiar sobre educador físico acusado de feminicídio

A mulher foi morta com 41 golpes de faca. Para a parente, o educador físico praticava violência psicológica contra a companheira. "Ele era ciumento, controlador, se incomodava com o sucesso profissional dela e quanto mais ela subia na empresa, mais isso incomodava. Ele chegou a impor que ela pedisse demissão do emprego, e esse foi um dos motivos para que ela decidisse pela separação", comenta. A vítima precisou fazer uma viagem de trabalho a São Paulo, e o homem, inconformado, teria ido até a casa dos pais idosos da esposa gritando que ela não era uma boa esposa e boa mãe. A mãe da mulher teria ficado horrorizada e orientado que, se ele estivesse incomodado com o relacionamento, buscasse a sepração. A família aponta que a vítima era uma pessoa cheia de amigas e que gostava de sair com os parentes e com as colegas. A vítima comprou um automóvel, e isso também teria motivado briga entre o casal.

"Uma morte por si só já é difícil de se enfrentar, mas da forma como foi, com tamanha crueldade, a forma como ela foi tirada de nós, torna aquilo mais doloroso. É difícil de acreditar que ele cometeu o crime na frente do filho. Ela tinha o filho como tudo na vida dela, os programas sempre eram os dois juntos e muitas vezes sem a presença do pai", descreve a familiar. Segundo a fonte, mãe e filho estavam juntos desde saídas como um espetinho na esquina até uma ida ao shopping. "Poderia falar dela por horas, uma pessoa que ajudava todo mundo, inclusive ajudava a família do homem que assassinou ela. Era prestativa, generosa. Tiveram que abrir mais duas salas para o velório dela de tanta gente que foi para dar um último adeus."

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente